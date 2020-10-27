По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +8 градусов, ночью -6. В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +10 градусов, ночью -4. Ясная погода без осадков ожидается в Актау, днем +15 градусов, ночью +4. +7 градусов ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.