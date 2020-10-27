Сегодня, 27 октября, совет по этике рассматривал дисциплинарное дело в отношении руководителя департамента по контролю качества в сфере образования Гульнары Сарсенгалиевой. Сотрудники этого ведомства написали жалобу на чиновницу, обвинив ее в грубости и оказании психологического давления. По их словам, Гульнара Сарсенгалиева часто позволяет себе разговаривать с подчиненными на повышенных тонах, не соблюдает нормы этического кодекса. – Кроме этого, бывший водитель департамента заявил, что Гульнара Сарсенгалиева часто пользовалась служебным автотранспортом во время отпуска в личных целях. Но этот факт доказан не был. Морально-психологическая атмосфера в коллективе сложная. За месяц руководитель не предприняла никаких действий, чтобы исправить ситуацию. Практически 100% сотрудников, все коллеги подписали заявление против вас. Нормализовать атмосферу в коллективе - обязанность каждого руководителя. Но здесь сотрудники настроены против вас. Вы - одна команда, - отметил председатель совета по этике Галым Турсунбаев. Сама чиновница полностью опровергла обвинения, заявив, что всегда старается соблюдать нормы этического кодекса при общении с подчиненными. – Я была назначена на эту должность в августе прошлого года, на государственной службе проработала 26 лет. Другой работы кроме государственной службы я не видела, имею три высших образования, всегда ставлю высокие планки для себя, очень требовательна. Я никогда не позволяла себе высказывать такие выражения, которые унижают честь и достоинство человека. В переписках в мессенджерах тоже соблюдала этические нормы. Машину никогда не использовала в личных целях, это может подтвердить наш водитель. Я задаюсь вопросом: неужели, ссылаясь на слова, можно обвинить человека в правонарушениях, - отметила Гульнара Сарсенгалиева. По итогам заседания, члены совета по этике пришли к выводу рекомендовать дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора в отношении Гульнары Сарсенгалиевой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.