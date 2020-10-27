В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что в 8.30 в 4-этажном общежитий на 1-ом этаже в кухонном помещении секции №1 произошло возгорание матраса, в результате возгорания был испорчен холодильник. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Здание общежития принадлежит АГУ им. Х.Досмухамедова. - До приезда первых подразделений с 1-го и 2-го этажа зданий самостоятельно по лестничной площадке эвакуировались 36 человек из них 8 детей. В общежитии проживают 21 семьи из преподавательского состава. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 08.43 и ликвидирован в 08.48. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание переносного удлинителя, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На тушение пожара выезжали 6 ед пожарной автотехники и 20 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.