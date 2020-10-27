Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сегодня, 27 октября, в 14.30 в управление кризисными ситуациями ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что 32-летняя женщина пытается совершить суицид, выпрыгнув из окна четвертого этажа. - Выяснилось что, женщина находится на диспансерном учете в психологической больнице. На место вызова выезжали 11 спасателей, 5 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и 3 сотрудника центра медицины катастроф, - пояснили в ДЧС ЗКО. - Спасатели, прибыв на место вызова, натянули под окном дома полог, чтобы женщина в случае выпадения из окна не пострадала, тем временем еще один спасатель через окно пятого этажа спустился к женщине и завел ее домой, предотвратив суицид. После этого ей была оказана психологическая помощь.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.