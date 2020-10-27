По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, ежедневная проектная производительность лаборатории насчитывает до 500 анализов в сутки. Специально прибывший в регион заведующий лабораторией Национального исследовательского центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева Зият Абдель передал ключи от передвижной лаборатории Атырауской противочумной станции, отметив, что при ее помощи можно ускоренно выявлять результаты тестов на бактериальные и инфекционные заболевания. - Автолабораторию можно перевозить в районы, она обустроена на базе КамАЗа, который относится к новейшему классу Евро-5. Он может ездить по песчаным, каменистым дорогам. Мобильные лаборатории могут работать как место стационарного обследования на наиболее опасные инфекции в отдаленных районах, в полевых условиях, при медицинских учреждениях. ПЦР - лаборатория оснащена комплексом бактериологических, серологических, иммуноферментных методов диагностики проб и системой вентиляции, необходимыми средствами защиты в соответствии с санитарными требованиями. Здесь созданы все условия для безопасной работы врачей и лаборантов, - пояснил Зият Абдель. Отметим, что передвижной медицинский транспорт был изготовлен по заказу Министерства здравоохранения РК, он предоставляется регионам, нуждающимся в автоматизации лабораторных исследований. Ранее они были переданы противочумным станциям Кызылординской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областям.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.