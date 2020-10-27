Nissan X-Trail столкнулась с

Opel Zafira. От сильного удара иномарка наехала на ограждение игровой площадки.

– После ДТП автоледи бросила своё авто и скрылась в неизвестном направлении. Полицейские оперативно отыскали сбежавшую женщину и составили на неё административные протоколы по статье 610 КоАП РК «Нарушение ПДД, повлёкшее повреждение транспорта и иного имущества» и статье 611 «Оставление водителем места ДТП». В настоящее время материалы направлены в административный суд, - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 25 октября около 21.00 недалеко от дома №5 по улиц Сатпаева. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 34-летняя женщина за рулем автомашины