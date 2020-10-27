Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 июня в Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Кара сора". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, во время ОПМ стражи порядка изъяли в общей сложности 15 кг различных наркотиков, среди которых 12,6 кг марихуаны, 2.4 кг канабиса, 2,16 граммов опия, 0,93 граммов гашиша, 0,58 граммов синтетических наркотиков. – Возбуждено 14 уголовных дел за наркоторговлю, 40 уголовных дел за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта, семь - за выращивание растений, содержащих наркотики, а также выявлен один факт нарушения правил обращения с наркотическими и психотропными веществами, - сообщили в полиции. К слову, ОПМ "Кара сора" продлится до 31 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.