Иллюстративное фото из архива "МГ" - Двигаясь по пр. Абая со стороны пр. Победы в г.Хромтау, водитель на регулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть дороги и допустил наезд на подростка 2007 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в ЦРБ Хромтауского района с телесные повреждения легкой степени, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Водитель, совершив ДТП, скрылся с места происшествия и попытался выехать за пределы Хромтауского района, однако в районе п.Бадамша его автомашина сломалась. Мужчина вернулся в Хромтау и сообщил о ранее совершенном угоне его автомашины. Однако полицейским по камерам видеонаблюдения удалось установить факт выезда владельца автомашины из города после совершения ДТП. Мужчина был доставлен в полицию и в отношении, которого возбуждено административное производство за оставление места ДТП и ложный вызов об угоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.