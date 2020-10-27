Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 октября главный санврач Казахстана внес поправки в постановление, согласно которым при отсутствии справки ПЦР на COVID-19 не допускаются к посадке пассажиры на борт самолёта на международных авиарейсах. - Следовательно с 27 октября 2020 года все лица, пребывающие международными авиарейсами в Казахстан должны быть со справками ПЦР на COVID-19. Однако авиакомпании приняли на борт самолёта из стран вылета 42 пассажира без справок ПЦР, которые прибыли сегодня ночью. Учитывая это обстоятельство, указанные пассажиры были помещены на двухдневный карантин для сдачи ПЦР анализа городах Нур-Султан и Алматы. В отношении авиакомпаний, допустивших невыполнение введенных ограничений, будет рассмотрена административная ответственность, - сообщается в телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19. Следует отметить, что 96% или 1002 авиапассажира были со справками ПЦР на борту воздушных судов, которые прибыли из Египта, Турции и Южной Кореи. Справка о прохождении ПЦР анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе. Срок действия справки – с даты выдачи не более 3 суток на момент пересечения госграницы. - Данное требование касается лишь иностранных граждан. Находящиеся за рубежом граждане РК имеют право возвращения на родину авиарейсами без справок о прохождении ПЦР-тестирования. В таком случае по прибытию в РК казахстанцы будут помещаться на карантин до получения результатов ПЦР-тестирования. При посадке на внутренние авиарейсы между регионами РК справка о результатах ПЦР-тестов не требуется, - уточнили в телеграм-канале МВК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.