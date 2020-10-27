Девочка-подросток четыре раза заходила в горящий дом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мать четверых детей погибла после пожара в ЗКО Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Сегодня, 27 октября, начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев рассказал подробности трагедии, произошедшей 27 октября в 2.12 в частном доме в поселке Жанибек Жанибекского района. - До прибытия пожарных подразделений к горящему дому 16-летняя девочка-подросток, проявив хладнокровие, переборов детский страх, из охваченного огнем дома спасла троих малолетних сестер 9 лет, 6 лет и 5 лет. Выбив окно, она вынесла из дома сначала двух сестер, затем вернулась за самой маленькой и вытащила ее. После этого она вернулась, чтобы найти свою маму, так как та находилась в другой комнате. Из-за сильного задымления девочке не удалось найти ее. Подросток смогла еще забрать из горящего дома все документы, - отметил Жасулан Джумашев. Стоит отметить, что мать детей обнаружили сотрудники ДЧС  без сознания на полу с трубкой в руке возле телефонного аппарата. Сотрудники ДЧС вынесли женщину из дома и передали медработникам, но, к сожалению, многодетная мать умерла в больнице от отравления угарным газом. - Подросток четыре раза входила в горящий дом. Для этого нужно иметь храброе сердце и быть отважной, - сказал начальник ДЧС ЗКО. С его слов, министром по ЧС было принято решение наградить подростка за отвагу на пожаре. - Глава семейства во время пожара был в командировке. Сейчас дети находятся у родственников, - отметил Жасулан Джумашев. - Причина смерти и пожара устанавливаются. К слову, с начала года произошло 319 пожаров в жилом секторе, три человека погибли, восемь - пострадали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.