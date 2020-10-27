Гали Искалиев распорядился принять меры в отношении чиновника, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО сельский аким устроил пышную свадьбу сыну в ресторане (видео) 26 октября во время заседания оперативного штаба по нераспространению COVID-19 глава региона Гали Искалиев поинтересовался у исполняющего обязанности акима Акжайыкского района, действительно ли сельский аким из их района устроил празднование свадьбы своего сына. – Мы ничего не знали об этой ситуации. Узнали только от представителей средств массовой информации. Татжан Утемисов сейчас находится в отпуске, его телефон отключен, мы не можем до него дозвониться, - заверил и.о. акима Акжайыкского района. Гали Искалиев выразил крайнее возмущение по этому поводу и заявил, что таким чиновникам не место на государственной службе. – Поручаю аппарату акима взять этой ситуацию на контроль и принять соответствующие меры. Если мы сами нарушаем ограничительные меры, то какое право мы имеем требовать соблюдать их от народа, - отметил Гали Искалиев. Напомним, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео со свадьбы, снятое гостями на камеру. Со слов очевидцев, виновник торжества - сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района. Однако получить комментарий от чиновника корреспондентам не удалось. Его телефон оказался отключен. Исполняющий обязанности акима Акжайыкского района пояснил, что о свадьбе они узнали недавно, только начинают проводить проверку. Сам аким сельского округа находится в очередном трудовом отпуске и на работу он выйдет только 9 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.