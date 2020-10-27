• Официальное трудоустройство • График - 6/1 с 9.00 до 18.00 • Оклад 80 000 тг. + % за выполнение объема работ• Официальное трудоустройство • График - 6/1 с 9.00 до 18.00 • Оклад 75000 тг. + % за выполнение объема работНа правах рекламы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.