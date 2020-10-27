Внимание! Вакансия В ТД "Мегастрой" требуется сварщик-аргонщик • Официальное трудоустройство • График - 6/1 с 9.00 до 18.00 • Оклад 80 000 тг. + % за выполнение объема работ Также требуется слесарь • Официальное трудоустройство • График - 6/1 с 9.00 до 18.00 • Оклад 75000 тг. + % за выполнение объема работ Обращаться по телефону: 8 777 230 90 85 Резюме присылать: [email protected] На правах рекламы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.