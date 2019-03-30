Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью -7. Дождь и 10 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Дождь с переходом в снег прогнозируют синоптики в Актау. Днем здесь ожидается +10 градусов, ночью +5. 7 градусов тепла ожидается в Актобе. Ночью здесь похолодает до -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.