Сегодня, 30 марта, по улице Ихсанова проводилась сельскохозяйственная ярмарка. - Никак не нарадуемся ярмарке. Все еще закупаемся побольше. Я и в прошлую субботу приходила сюда, яйца брала, рыбу и овощи, конечно. Очень полезная ярмарка, - говорит пенсионерка Лидия Гаврилова. В ярмарке участвовали 96 товаропроизводителей Бәйтерек, Каратюбинского, Чингирлауского, Теректинского, Таскалинского районов и г.Уральска, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. Как сообщили в отделе предпринимательства г.Уральск, только в этой ярмарке реализовались 3 головы мяса конины, 16 голов мяса говядины, 27 000 штук яиц, 6,3 тонн картофеля, 0,3 тонна капусты, 0,7 тонна моркови, 0,6 тонна лука, 3,7 тонны рыбы, а также колбасные и молочные изделия, овощи-фрукты на общую сумму 2,9 млн. тенге. На ярмарке цены были ниже рыночных на 15-20%. Следует отметить, что товаропроизводителям торговые места предоставлены бесплатно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.