По данным РГП "Казгидромет", 9 марта в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут 10 градусов выше нуля, ночью +2. Ясная погода без осадков и 10 градусов тепла днем ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров покажут +2. В Актобе переменная облачность, днем +3, ночью 8 градусов мороза. В Актау малооблачно, днем +11, ночью +3.