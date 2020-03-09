Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Рынки нефти рухнули более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+, вызвавшего ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, сообщает Bloomberg. "Фьючерсы на Brent показали второе по величине падение в истории в первые секунды после открытия торгов в Азии, уступив только обвалу во время войны в Персидском заливе в 1991 году", – пишет агентство. По данным торгов, стоимость нефти марки Brent понизилась до 31,02 за баррель. Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs предупредили, что стоимости барреля нефти может понизиться до 20 долларов. Эксперты Bloomberg считают, что это ударит по бюджетам нефтезависимых стран и может изменить мировую политику, разрушив влияние таких стран, как Саудовская Аравия. Сообщалось, что Саудовская Аравия готова нарастить нефтедобычу с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки до 10-11 млн баррелей из-за срыва переговоров членов ОПЕК+ в Вене. Крупнейшая государственная компания Saudi Aramco предлагает беспрецедентные скидки для стран Азии, Европы и США. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.