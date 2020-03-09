Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости. Иллюстративное фото из архива "МГ" Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро - по 82,1 рубля. На валютном рынке Московской биржи торги пока не ведутся. Рынок Forex не всегда корректно отображает реальную стоимость валюты в момент, когда закрыта Московская биржа и нет информации от тех, чьи данные и заявления влияют на курс Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Падение цен на нефть спровоцировал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые в пятницу не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.