Погода на завтра в Уральске: облачно, ветер и прохлада

Завтра, 15 ноября, сохранятся погодные контрасты в регионе, передают синоптики. Кто-то сможет гулять без шапки, а кто-то встретит утро в морозных −7 °C.

Уральск: днём до +4 °C, ночью около +1 °C, ветер западный 4–5 м/с, облачно, осадки маловероятны.

Атырау: днём +10 °C, ночью +8 °C, слабый юго-восточный ветер 1 м/с, ясно.

Актау: днём +9 °C, ночью +4 °C, ветер северо-западный 7–8 м/с, возможен небольшой дождь.

Актобе: днём около 0 °C, ночью −7 °C, возможен слабый снег, ветер умеренный.

Одевайтесь по погоде и планируйте день с учётом этих условий.