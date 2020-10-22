Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала учебного года в Казахстане зарегистрировали 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди школьников, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова. В 105 случаях Covid-19 заразились дети, которые посещают дежурные классы. Установлено 1426 контактных лиц, среди которых выявлено 19 случаев заражения КВИ. Также коронавирус выявили у 145 детей, которые учатся дистанционно. Среди 348 человек, контактировавшими с этими школьниками, у 22 подтвердился Covid-19. По официальным статданным на 21 октября, в Казахстане 181 ребёнок проходит лечение от коронавирусной инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.