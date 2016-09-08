Заместитель начальника УВД г. Уральск Ерсаин ТУМАНГАЛЕЕВ прокомментировал фото с полицейским "УАЗом", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 555 В редакцию "МГ" пришел ответ от заместителя начальника УВД г. Уральск Ерсаина ТУМАНГАЛЕЕВА на публикацию о том, что полицейские паркуются на газоне. - В ходе рассмотрения данной статьи факта нарушения ПДД со стороны водителя "УАЗа" не было. Согласно правилам дорожного движения РК, газон - это участок земли с искусственным травяным покровом, являющимся фоном для посадок растений и парковых сооружений. При осмотре участка, где был припаркован полицейский автомобиль, газон с искусственным покровом отсутствует, - пояснили в ответе. Напомним, в редакцию "МГ" прислали фото полицейского авто, который был припаркован на газоне, в то время, когда на парковке были свободные места.