Карим МАСИМОВ назначен председателем КНБ РК. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 8 сентября, Нурсултан Назарбаев подписал указ "О назначении Масимова К.К. Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Правительстве Республики Казахстан", сообщается на сайте "Акорды". Правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Временное исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан возложено на первого заместителя Бакытжана Сагинтаева. Бывший глава КНБ Владимир ЖУМАКАНОВ распоряжением Главы государства назначен советником Президента РК.  