Премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев был назначен на совместном заседании обеих палат парламента 8 сентября, сообщает fergananews.com. Фото с сайта fergananews.com Фото с сайта fergananews.com В соответствии со статьей 96 Конституцией Узбекистана временным и.о. должен был быть назначен председатель Сената Нигматулла Юлдашев, но он заявил самоотвод. В течение ближайших трех месяцев в Узбекистане должны состояться выборы президента. Президент Ислам Каримов скончался 2 сентября. О его смерти сообщили на правительственном портале Узбекистана. Ислам Каримов скончался на 79 году жизни.