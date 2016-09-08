В ДВД ЗКО день семьи отмечают уже не в первый раз, стараясь всегда уделить должное внимание и уважение многодетным сотрудникам и семьям погибших на службе товарищей. С поздравлениями выступил старший инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Нуртай Лезов, который поздравил всех сотрудников с праздником семьи, отметил ее важность, ведь семья всегда была и остается связующим звеном между разными поколениями, хранительницей духовных и культурных традиций. Также со словами благодарности и поздравлениями выступил заместитель председателя совета ветеранов ДВД ЗКО Кастуганов Максот Сабирович. Свою речь он начал с замечательных слов, посвященных матерям и женам в благодарность за неоценимую поддержку и понимание. Вспомнил имена погибших товарищей, напутствовал молодых сотрудников полиции и пожелал им с достоинством нести службу родине и благополучно выйти на пенсию. И, конечно, поблагодарил организаторов данного мероприятия, которое, по его словам, способствует преемственности поколений. Заместитель начальника ДВД ЗКО полковник полиции Ахаев Талгат вручил медали "Жена офицера" четырем женщинам. Матери героине, родившая 6 детей - Еролеевой Сабире - супруге подполковника полиции Еролеева Айжола, Каженовой Гульшат, матери героине - супруге погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции Каженова Бериккали, Исагалиевой Эльвире - супруге погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции Исагалиева Булата, Алихановой Агайше - супруге погибшего сотрудника полиции Алиханова Айгали. - Поздравляю вас с праздником семьи. Жена офицера – это призвание, это тыл, который тебя плотно закрывает. Жены берут на себя все. Призвание быть женой офицера – это не каждому дано и звучит гордо. Семья – это центр зарождения любви, дружелюбия, порядочности, всего того, что делает каждого из нас человеком. Семья – это наш дом, наш город, наша страна. Семья – это основной элемент общества. Ведь именно с семьи начинается государство, как неоднократно отмечал Президент Нурсултан Назарбаев, - отметил Талгат АХАЕВ. От имени жен выступила Еролеева Сабира, выразив искреннюю благодарность руководству ДВД ЗКО, коллегам своего супруга за оказанное внимание в такой замечательный праздник. Пожелала мира, покоя и процветания нашей стране. Детки семьи Еролеевых подготовили танцевальный номер. Пятилетний Мансур и четырехлетняя Жанеля станцевали вальс, чем несомненно заслужили бурные аплодисменты зала.