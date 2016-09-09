фото с сайта news.nur.kz Несколько дней назад в сети появилось видеообращение некой Айгерим ИЗМУХАМБЕТОВОЙ. Девушка, просящая милостыню, назвала себя бывшей снохой влиятельного казахстанского политика - экс-акима Бактыкожы Измухамбетова, а ныне депутата Парламента. В своем послании она просит депутата помочь своим внукам, которые живут за чертой бедности. Корреспонденты телеканала связались с автором ролика. 40-летняя бывшая сноха депутата вынуждена зарабатывать на жизнь и содержание детей частным извозом. На старенькой "Тойоте" хрупкая женщина возит людей из Алматы в Астану. Спать ей приходится в собственной машине. В то время, когда она в рейсе, ее в съемной квартире в Алматы ждут трое детей. По рассказам Айгерим, с Салауатом ИЗМУХАМБЕТОВЫМ они поженились в 1997 году. Женщина родила сыну депутата дочь и двоих мальчишек. Развелась пара в 2006 году. Позже она пережила еще один неудачный брак. С тех пор бывший супруг и его семья якобы забыли о существовании детей. Сейчас им 17, 14 и 9 лет. Одинокая мать рассказывает, что кое-как сводит концы с концами, детям не в чем идти в школу. А весь заработок от частного извоза уходит на аренду квартиры и покупку продуктов. В апреле столичный суд обязал Салауата ИЗМУХАМБЕТОВА выплачивать алименты на детей в размере 50% от дохода. Но ни денег, ни бывшего супруга до сих пор нет. Сам Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ посоветовал бывшей снохе обратиться в суд. - Сколько раз была замужем, сколько детей и от кого? Об этом надо говорить, и первый раз я вижу, когда в отношении алиментов обращаются к журналистам, а не в суд, - сказал политик. Женщина не скрывает, что кроме троих детей от сына политика, у нее есть еще двое детей, но уже от другого брака. Но, по словам матери-одиночки, депутат Бактыкожа Измухамбетов из троих потомков признает только старшую внучку. А сын политика вообще ничего не платит. Накануне, со слов женщины, с ней связались люди от имени бывшего свекра и передали сообщение. - Он сказал, первое, он будет платить алименты только в том случае, если мы предоставим ДНК. Я бы хотела публично заявить, что ДНК надо делать на всех троих. Чтобы завтра этого не было, вот у одного ребенка предвиделось, надо троих делать. Пускай это будет трое. И пускай это будет сразу и навсегда, - говорит бывшая сноха Бактыкожи Измухамбетова Айгерим ИЗМУХАМБЕТОВА. Внучка депутата Элина не может вспомнить, когда в последний раз встречалась с дедушкой. - Дедушке мы пытались позвонить, я говорю: "Я Элина". Он бросает трубку: "Не могу говорить". Постоянно говорит "у меня дела", - сообщила внучка экс-акима ЗКО Элина ИЗМУХАМБЕТОВА. В лаборатории рассказали, что на тест ДНК в среднем уходит до 5 дней. Но при желании родство можно определить и за два. И стоит это от 65 тысяч тенге. - Стандартные образцы для взятия ДНК определения родства - кровь и буккальный щечный эпителий. Также для определения родства можно использовать различные нестандартные образцы. ДНК выделяется из любого материала. Достоверность анализа составляет в нашем случае 99,99 процента, - отметил биотехнолог Вячеслав БЕЛОУСОВ. Стороны пока не определились с датой теста.