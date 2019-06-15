Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, прием граждан вели руководители структурных подразделений департамента полиции во всех городах и районных центрах области. - Всего по области действовали порядка двадцати мобильных пунктов приема граждан. Для удобства населения и решения возникающих вопросов в них также работали начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики, - пояснили в ведомстве. - Больше всего граждан интересовали вопросы получения водительских удостоверений, регистрации транспортных средств, переоборудовании транспортных средств, организации дорожного движения-, оплаты штрафов и по линии миграционной полиции. Стоит отметить, что в отличии от предыдущих акций, руководители управления полиции города Уральска выехали в жилые дворы города. - Местом проведения акции, была выбрана территория одного из самого густонаселенного и нового микрорайона города - это 5 микрорайон. С различными вопросами обратились более 25 жителей. В основном вопросы, поступавшие в адрес полицейских касались благоустройства дворов, установка знаков «Жилая зона», установка искусственных неровностей, проблемные вопросы, связанные с парковкой транспортных средств, и другие вопросы, которые волнуют уральцев, - рассказали в полиции. К слову, за первый день акции полицейские ЗКО приняли более 200 граждан