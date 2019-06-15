Международный турнир за пояс чемпиона (в весе до 71 кг) спортивной организации ASAD по грэпплингу состоялся 15 июня в центре культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али. Посмотреть турнир можно было всем желающим абсолютно бесплатно. Более того, среди гостей разыгравалась лотерея и выдавались призы от спонсора. Как рассказал президент федерации рукопашного боя ЗКО Акбар Жаксакулов, ASAD это спортивный клуб и от клуба будет выдан чемпионский пояс за первое место. - Организатором международного турнира является отдел физической культуры и спорта города Уральск. По факту должны участвовать 32 борца, это борцы из Дагестана, Российской Федерации и из городов Казахстана: Атырау, Актобе, Актау, Нур-Султан, Алматы. Призовой фонд составит 200 тысяч тенге и чемпионский пояс победителю. За второе место 100 тысяч тенге и за третье 50 тысяч тенге. Стоит отметить, еще всем им будут выданы ценные призы от спонсоров, - отметил Акбар Жаксакулов. - Возраст участников начинается от 18 лет, весовая категория одна - 71 килограмм. Это первое гран-при, присутствовать будет главный судья Казахстана по грэпплингу, президент федерации по ЗКО по грэпплингу Алмас Ихсанов, а также много вип - гостей. К слову, грэпплинг - это борьба в партере. - Грэпплинг - это чистая красивая борьба, где побеждает не только сила, но техника, ум. Это как шахматы, кто кого переиграет. Если соперник ударит три раза рукой, это будет считаться, что он сдается. Победа присуждается его сопернику, - рассказал Акбар Жаксакулов. - Ожидаем сегодня много зрителей. Это больше как пропаганда здорового образа жизни, для того чтобы молодежь занимались спортом. На данный момент об этом спорте мало кто знает. Тут примут участие чемпионы мира и только сильнейшие борцы.