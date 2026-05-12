Минтруда опубликовало список специальностей, по которым в стране сохраняется самый острый кадровый голод. В антирейтинге востребованности лидируют медицина, инженерия и высокие технологии.

Казахстанский рынок труда в 2026 году столкнулся с серьезным перекосом: пока в крупных городах растет спрос на креатив и код, в региональных больницах остро не хватает специалистов. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в стране официально утвержден перечень из 50 наиболее востребованных профессий. Чтобы закрыть пустующие места в приоритетных отраслях, власти даже ввели упрощенный порядок трудоустройства и получения ВНЖ для квалифицированных кадров из-за рубежа.

Медицинский кадровый голод

Согласно статистике портала Enbek.kz, наиболее критический разрыв зафиксирован в здравоохранении. Например, на 469 вакансий акушеров-гинекологов приходится всего 100 активных резюме, а по специальностям "педиатр" и "анестезиолог-реаниматолог" спрос превышает предложение в три-четыре раза. В "красной зоне" дефицита также остаются онкологи, неонатологи и эндокринологи.

Дефицит в IT и креативной индустрии

Несмотря на популярность технологического сектора, бизнес продолжает испытывать нехватку разработчиков. На текущий момент работодатели ищут более 500 программистов приложений и 350 графических дизайнеров. При этом именно в IT-сфере фиксируется наибольшее количество трудовых договоров - только разработчиков программного обеспечения за последнее время трудоустроено около восьми тысяч.

Попытки закрыть вакансии

Льготные условия для зарубежных профи пока привлекли небольшое число специалистов - с начала года по упрощенной схеме оформлено всего 55 трудовых договоров, преимущественно с инженерами по автоматизации. Опыт предыдущего года подтверждает тренд: отечественный рынок труда в целом закрывает базовые потребности в кадрах, однако медицинский блок по-прежнему нуждается в экстренном притоке специалистов, в том числе за счет внешних ресурсов.