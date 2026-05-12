В Казахстане подростков заподозрили в серии ложных сообщений о терактах. Ученик 9 класса из Восточно-Казахстанской области после конфликта в соцсетях от имени других пользователей отправил сообщения о якобы заложенных бомбах в акимате Шымкента и одном из торговых центров Актау, сообщает Mgorod News со ссылкой на МВД.

Кроме того, в Алматинской области задержали еще двух девятиклассников. Следствие полагает, что они могут быть связаны с 14 ложными сообщениями о минировании объектов в Астане и Алматинской области.

По информации правоохранителей, для рассылки подростки использовали анонимные номера телефонов и электронные почты, чтобы скрыть свою личност