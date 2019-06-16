Интернет мошенниками найден новый способ получения персональных данных от пользователей. Приз - бесплатный трафик интернета, в размере 1 ТБ. По сообщению Международной антивирусной компании ESET эта новая угроза для пользователей мессенджера заключается в следующем: Обманщики делают рассылку со спецакцией якобы в честь 10-летия WhatsApp. Условия для получения подарка простые: перейти по ссылке, ответить на несколько вопросов и отправить 30 друзьям, после чего «гарантированно» получаете 1 ТБ. Эксперт ESET предполагает - цель кампании распространение рекламы без согласия пользователей. И у злоумышленников может это получиться, ведь доверчивые пользователи надеются заполучить подарок. В ходе расследования был обнаружен сайт, который использовался для многих похожих обманов. Используя один домен, фишеры запустили более 60 вредоносных «акций». Все они рассылались от имени известного бренда — Adidas, Nescafé, Rolex и пр. В ESET в связи с этим настоятельно советуют проверять данные о заманчивых подарках на официальном сайте сервиса, внимательно смотреть на URL-адрес, не переходить по подозрительные ссылки, даже пришедшие от друзей, а также пользоваться надежными антивирусами с функцией антифишинг и антиспам.  