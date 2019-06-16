По сообщению Международной антивирусной компании ESET эта новая угроза для пользователей мессенджера заключается в следующем: Обманщики делают рассылку со спецакцией якобы в честь 10-летия WhatsApp. Условия для получения подарка простые: перейти по ссылке, ответить на несколько вопросов и отправить 30 друзьям, после чего «гарантированно» получаете 1 ТБ. Эксперт ESET предполагает - цель кампании распространение рекламы без согласия пользователей. И у злоумышленников может это получиться, ведь доверчивые пользователи надеются заполучить подарок.В ходе расследования был обнаружен сайт, который использовался для многих похожих обманов. Используя один домен, фишеры запустили более 60 вредоносных «акций». Все они рассылались от имени известного бренда — Adidas, Nescafé, Rolex и пр. В ESET в связи с этим настоятельно советуют проверять данные о заманчивых подарках на официальном сайте сервиса, внимательно смотреть на URL-адрес, не переходить по подозрительные ссылки, даже пришедшие от друзей, а также пользоваться надежными антивирусами с функцией антифишинг и антиспам.