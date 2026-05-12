В Казахстане перед судом предстанут организаторы масштабной схемы хищений в сфере образования, которые годами получали государственные деньги за обучение фиктивных студентов. Как рассказали в АФМ, за пять лет преступная группа вывела из бюджета более 1,3 млрд тенге через сеть частных колледжей в Шымкенте.

Следствие установило, что с 2018 по 2023 годы учебные заведения в Шымкенте работали по системе "фиктивного зачисления". В некоторых случаях подлог был тотальным: один из колледжей фактически не функционировал, существуя только на бумаге для получения траншей по госзаказу. В другом учебном заведении схема была тоньше - часть студентов, которые оплачивали обучение самостоятельно, тайно оформляли как бюджетников, а выделенные на них государственные средства присваивали соучастники.

- Граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров. Преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ, - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается личность организатора. Последние три года женщина руководила деятельностью группы в Шымкенте, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение. На данный момент подозреваемые добровольно вернули государству лишь 65 млн тенге. Чтобы обеспечить возмещение оставшейся суммы, суд наложил арест на три жилых дома, три автомобиля и три квартиры, ов том числе в Дубае.