21-летний молодой человек не только предстанет перед судом, но и был вынужден собственноручно оттирать скалы от своего имени.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, факт осквернения уникального природного объекта - урочища Ыбыкты Сай - выявили во время мониторинга социальных сетей. На видео, разлетевшемся в пабликах, мужчина высекал на каменных породах свое имя и госномер автомобиля.

Полицейские оперативно установили личность "автора". Им оказался 21-летний местный житель.

- В отношении нарушителя составлен протокол за мелкое хулиганство. Материалы дела уже направлены в суд для принятия процессуального решения, - пояснили в ведомстве.

Помимо судебного разбирательства, мужчине пришлось вернуться на место "творчества", но уже с инструментами для чистки. Под контролем правоохранителей он полностью удалил надписи и привел участок скалы в первоначальное состояние.

Более того, стражи порядка возбудили в отношении него уголовное дело по факту вандализма. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 суток ареста. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

В полиции отметили, что осквернение природных объектов и памятников культурного наследия недопустимо. За порчу имущества и нанесение надписей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Стражи порядка призывают граждан бережно относиться к общему достоянию страны.