Ревизия бумаг перед сделкой - залог быстрой продажи. Разбираемся, какие документы на недвижимость в Казахстане требуют обновления, а какие остаются в силе даже спустя годы.

Подготовка к сделке всегда начинается с проверки портфеля документов. Как отмечают эксперты krisha.kz, от их состояния зависит, подпишете ли вы договор купли-продажи за один день или погрязнете в бюрократии, отложив сделку на недели.

Базовый список документов для сделки

1. Правоустанавливающие документы

Это бумаги, на основании которых вы владеете квартирой. В зависимости от истории жилья, это может быть:

договор купли-продажи или мены;

акт приватизации или дарственная;

свидетельство о праве на наследство;

судебное решение, вступившее в силу.

Важный нюанс: документ должен быть обязательно внесен в государственную базу. Проверить регистрацию можно онлайн: закажите справку через портал eGov или приложение eGov Mobile. Убедитесь, что ФИО собственника и дата возникновения права в справке полностью совпадают с данными в бумажном оригинале.

2. Технический (кадастровый) паспорт

В нем зафиксированы физические параметры жилья: от точного адреса и этажности до материала стен и детальной планировки.

С 1 июля 2023 года в Казахстане вместо привычных техпаспортов начали выдавать кадастровые паспорта. Это новый формат, но бежать за ним специально не нужно. Старые техпаспорта остаются легитимными, и с ними можно спокойно продавать жилье.

Обновить документ придется только если:

вы сделали перепланировку (даже если она узаконена);

в данных обнаружены ошибки или опечатки;

объект был разделен или объединен с другим.

Банки также могут запросить свежий кадастровый паспорт при оформлении ипотеки, если ваш текущий документ был выдан очень давно.

Сколько стоит замена?

Итоговый чек складывается из двух сумм: базовая услуга (порядка 3 800 тенге) и оплата за обмер площади (около 30 тенге за 1 кв. м).

3. Удостоверение личности

Казалось бы, очевидный пункт, но именно на нем сделки срываются чаще всего. И продавцу, и покупателю нужны только оригиналы.

Что проверить: Срок действия документа. Нотариус не имеет права оформлять сделку, если удостоверение просрочено хотя бы на один день.

Цена вопроса: Плановая замена документа бесплатна. Однако если вы пропустили дату более чем на 10 дней, придется оплатить штраф в размере 7 МРП (свыше 30 000 тенге). Учитывайте, что изготовление документа занимает до 15 рабочих дней, поэтому проверьте свой паспорт заранее.