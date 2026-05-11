В Уральске столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

По данным метеорологического сервиса Gismeteo, жителей ожидает как теплая солнечная погода, так и вероятность осадков.

В Западно-Казахстанской области столбики термометров поднимутся до +25 градусов, будет дуть умеренный южный ветер со скоростью около 12 км/ч. Под утро будет небольшой дождь, днем ожидается облачная погода без осадков.

В Атырауской области погода будет чуть теплее — до +26 градусов, осадков не ожидается.

В Актобинской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха днем достигнет +22 градусов.

В Мангыстауской области солнечно без осадков. Температура — до +26 градусов. К вечеру погода поменяется на более облачную.