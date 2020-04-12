На блокпостах их встречают сотрудники службы пробации по месту жительства,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские сопровождают освободившихся заключенных до блок постов ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исправительной системы по ЗКО, в связи с введением ограничений въезда и выезда в областях из-за карантина возникают сложности по убытию освобождаемых людей из мест лишения свободы к месту проживания. - Для обеспечения мер безопасности сотрудники учреждений, из которых освобождаются осужденные должны сопроводить их до блок – поста, где их будут встречать родственники, либо сотрудники службы пробации. Буквально на днях из учреждения РУ – 170/2 освободились осужденные, которые после освобождения едут по месту жительства в поселок Тайпак Акжайыкского района и в город Жанаозен Мангистауской области. Предварительно с осужденными была проведена разъяснительная работа, при освобождении также были заполнены маршрутные листы. После чего осужденные в сопровождении старшего инспектора направились на служебном автотранспорте к месту расположения блок постов. Там их уже ожидали инспекторы службы пробации по месту жительства освобождаемых, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО. Так, один осуждённый был передан старшему инспектору службы пробации Акжайыкского района, а другой осуждённый - инспектору службы пробации Индерского района Атырауской области. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человека, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Полицейские сопровождают освободившихся заключенных до блок постов ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.