Иллюстративное фото из архива "МГ" - 42500 тенге назначается один раз и выплачивается ежемесячно. К примеру, режим ЧП продлён ещё на месяц, следовательно, кому назначено 42500 тенге, они продолжат получать ее и после 15 апреля. При этом снова заявление подавать не нужно. Мы продлим срок и выплаты автоматически. Данная выплата ежемесячно будет выплачиваться в полном размере. То есть рассчитываться только на оставшиеся дни не будет. Например, если назначено 14 апреля (то есть всего за один день до окончания первого месяца ЧП), то всё равно она будет выплачена в полном размере, в сумме 42500 тенге, - написал Биржан Нурымбетов. По его словам, с выплаты 42500 тенге индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы и другие отчисления не удерживаются. А также запрещено банкам и организациям из этой суммы взыскивать долги (за кредиты, коммунальные платежи и т.д.). Несмотря на то, что с 42500 не удерживаются пенсионные взносы в ЕНПФ, эти месяцы будут учтены как стаж работы при назначении в будущем базовой и солидарной пенсии, а доходы в эти месяцы заявитель может заменить доходами за любые удобные им месяцы. Выплата 42500 тенге не будет учитываться в составе доходов при назначении адресной социальной помощи.- Пенсии и государственные пособия выплачиваются ежемесячно. И будут выплачиваться и далее в полном объёме, с индексацией размеров с 1 апреля. В стране пенсии и пособия получают более 4 млн. человек, на сумму в год 3,5 триллиона тенге. Поэтому выплата по случаю потери дохода в размере 42500 тенге данной категории не предусмотрена. Но если пенсионер, лицо с инвалидностью и другой получатель государственного пособия ДО объявления ЧП, то есть до 16 марта официально работал (наемным работником, ИП, или был плательщиком ЕСП), то он может претендовать на получение 42500 тенге, только при условии, что он потерял этот доход в связи с введением ЧП. Это он укажет в заявлении, - написал далее министр труда и соцзащиты. Также он уточнил, что если пенсионер или получатель госпособия до ЧП официально НЕ работал, то после объявления ЧП, то есть после 16 марта, им 42500 тенге не назначается. Поэтому платить ЕСП и подавать заявления не стоит. - Юристы нам напоминают, что пенсионеры работавшие официально до введения ЧП, не могут получать 42500 тенге в связи с потерей дохода, потому что по закону пенсионеры освобождены от уплаты социальных отчислений в ГФСС (Государственный фонд социального страхования, откуда и выплачиваются 42500). Мы знаем это. Поясню для всех о чем идёт речь. Когда человек платит ЕСП, то сумма (2651 тенге) дальше расщепляется на четыре платежа (индивидуальный подоходный налог (ИПН) в бюджет, социальные отчисления в ГФСС, пенсионные взносы в ЕНПФ, и на медицинское страхование в ФСМС). И так как по закону пенсионеры освобождены от уплаты социальных отчислений в ГФСС (также от платежей в ЕНПФ и ФСМС), то вся сумма ЕСП уходит как ИПН в бюджет, - поясняет далее Биржан Нурымбетов. Он пишет, что для пенсионеров сделали исключение (именно для выплаты 42500) таким образом, что уплата ими ЕСП, признаётся как факт подтверждения его официальной работы (деятельности) ДО введения ЧП, независимо от того, что в ГФСС из них отчисления не поступали. Аналогично по другим платежам и другим получателям государственных пособий.- Отдельной категории «студенты» для назначения 42500 нет. Это совершеннолетние граждане. Им работать или подрабатывать во внеурочное время не запрещено. Многие студенты так и делают. И многие работают, подрабатывают неформально. Поэтому они имеют право на общих основаниях, ЕСЛИ они работали и потеряли доход в связи с введением ЧП, что сами (как и все) подтверждают при оформлении заявок (ставят галочку) и несут ответственность за достоверность этого сведения, - написал Биржан Нурымбетов.В условиях ЧП деятельность государственных органов и организаций не ограничивалась. Большинство работников работают удалённо, а в отпуск без сохранения зарплаты отдельные госслужащие направлялись только по их желанию. - Госслужащим по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью (за это предусмотрена ответственность), в связи с чем им не стоит пытаться, заплатив ЕСП, получить выплату 42500 тенге. Но, к сожалению, десятки тысяч работников государственных органов и организаций, уже попытались получить 42500 тенге, подав заявления. Их заявления отклонены. Такого порядка следует придерживаться и национальным компаниям, - сообщает Биржан Нурымбетов.Граждане, которые работали неофициально и потеряли доходы из-за ЧП, могут подавать заявления на 42500 тенге, если заплатят один раз ЕСП. При этом если Вы подтверждаете что лишились доходов из-за ЧП, то следует сначала уплатить ЕСП, потом на следующий день подавать заявление. Потому что, если Вы сделаете наоборот, то при поступлении заявления мы не видим поступления ЕСП, и заявления могут рассматриваться как не соответствующие требованиям. - Недавно один мужчина в YouTube эмоционально утверждал, что неформально занятым гражданам недостаточно один раз заплатить ЕСП, а его нужно платить потом каждый месяц. А если не будете платить каждый месяц, то вам насчитают задолженность и пени. Это неправда. Для получения 42500 тенге, принят особый порядок, и по нему ЕСП достаточно заплатить один раз, и никто требовать ежемесячной уплаты ЕСП не будет. А назначенные 42500 будет выплачиваться ежемесячно в период ЧП, - заключил министр труда и соцзащиты.