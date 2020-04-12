10 апреля следственный судья Таскалинского районного санкционировал содержание под стражей мужчины, который обвиняется в убийстве жены и двух малолетних детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подросток погиб на "зебре" в Атырау: водителю Toyota Camry вынесли приговор Иллюстративное фото из архива "МГ" - Органами уголовного преследования мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ст.99 ч.3 "Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, убийство малолетнего лица" и ст.202 ч.2 п.1 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога" УК РК, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Следственный судья ходатайство следователя удовлетворил, санкционировав подозреваемому меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком до двух месяцев. Столь строгая мера пресечения избрана с учетом обстоятельств совершенного правонарушения и поведения подозреваемого во время совершения преступления. Постановление не вступило в законную силу. Напомним, 9 апреля в селе Актау Таскалинского района пожарные при тушении дома обнаружили тела женщины и двух ее дочерей. В преступлении подозревается муж убитой женщины. Мужчина пытался покончить с собой. Позже стало известно, что ему провели операцию и он содержится в больнице под стражей.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. 