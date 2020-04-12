После 14 дней лечения в больнице, женщине предстоит 14 дней провести на домашнем карантине, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У сотрудницы сайта «Мой ГОРОД» обнаружили коронавирус. Официальная информация от редакции Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель областной инфекционной больницы Надия Ахметова, одна из семи пациентов с коронавирусной инфекцией была выписана из больницы 12 апреля. – Алия (сотрудница сайта "Мой ГОРОД" - прим. автора) быстро пошла на поправку, так как у нее заболевание протекало в легкой форме, да и за медицинской помощью она обратилась вовремя. У нее была температура, кашель. Но женщина с ответственностью подошла к лечению, вовремя принимала выписанные антибиотики, проходила все необходимые процедуры. Да и внутренний настрой играет немаловажную роль. Она с первых дней полностью доверилась нашим врачам, а для врача очень важно чувствовать доверие пациента, - говорит Надия Ахметова. Стоит отметить, что после выписки женщина будет 14 дней находиться на домашнем карантине. Ей необходимо будет соблюдать все рекомендации врачей и беречь свое здоровье, так как ее  иммунная система после перенесенной коронавирусной инфекции становится слабой и чаще подвергается воздействиям внешних инфекций. По словам врачей-инфекционистов, Алия после перенесённого заболевания не представляет угрозу для окружающих. – Контрольные тесты Алии на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат. Она полностью излечилась, в ее организме нет вируса. Анализы проводятся в лаборатории Уральска, а их результаты становятся известны в течение пяти часов, - добавила Надия Ахметова. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человека, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.