Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев, выступая на брифинге в РСК, рассказал, что сегодня, 12 апреля, был выявлен еще один житель нашей области с коронавирусной инфекцией. - 11 и 12 апреля зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Оба случая завозные. Это жители ЗКО, которые работали вахтовым методом в Москве. В обоих случая наши граждане проезжали через границу Саратов-Таскала. На территории Таскалинского района у нас имеется санитарно-карантинный пункт, на этом пункте наши специалисты эпидемиологи обнаружили двоих наших жителей. По случаю, который был зарегистрирован 11 апреля, - это житель нашего региона. При проведении анкетирования и термометрии у него была обнаружена повышенная температура. После этого была вызвана скорая помощь, больной был госпитализирован в провизорный госпиталь Кумыска, после этого у него был взят мазок на исследование, по результатам которого была выявлена коронавирусная инфекция. В данное время мужчина госпитализирован в инфекционную больницу в Уральске, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Подобный случай был зарегистрирован сегодня, 12 апреля. - Также житель нашей области проезжал через санитарно-карантинный пункт в Таскалинском районе. Он тоже ехал из Москвы. При проведении анкетирования и термометрии у него была обнаружена повышенная температура. Также была вызвана скорая, он был госпитализирован в провизорный госпиталь. Оба случая считаются завозными, - сообщил главный санврач ЗКО. По словам Мухамгали Арыспаева, когда эти люди ехали из Саратова до границы, с ними в такси были еще шесть наших граждан. Все шестеро находятся в карантинном госпитале "Ивушка", они были обследованы, результаты у них отрицательные. В дальнейшем 14 дней они будут находиться на домашней изоляции под наблюдением медработников. Мухамгали Арыспаев еще раз напомнил, что в связи с усилением санитарно-эпидемиологического режима транзитные перевозчики и пассажиры не впускаются на территорию города. Таким образом, на сегодняшний день в ЗКО зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Одна заболевшая полностью вылечилась и была выписана из больницы. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 12 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 880, вылечились 81 человека, умерли - 10. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.