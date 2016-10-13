В Уральске с 1 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". Как сообщил начальник местной полицейской службы УВД г.Уральск Муслим ЖАРДЕМОВ, участковые обходят все квартиры и дома и записывают в журнал всю информацию о жителях города. - Хотелось бы оповестить граждан, чтобы они отнеслись к этому мероприятию с пониманием и оказали всяческую помощь лицам, осуществляющий обход, - рассказал Муслим ЖАРДЕМОВ. Во время рейда полицейские надеются выявить квартиры и дома, сдаваемые в аренду, а также иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. Кроме того, проверяют людей, состоящих на профилактических учетах и владельцев оружия. Муслим ЖАРДЕМОВ сообщил, что на сегодняшний день уже проверено более 26 тысяч квартир, 15 тысяч частных домов, всего проверкой охвачено более 85 тысяч человек. Также в ходе ОПМ проверено 2 тысячи лиц, состоящих на различных учетах. Выявлено 288 фактов нарушения миграционного законодательства. Сотрудниками местной полицейской службы в приемник-распределитель доставлено 274 лиц без определенного места жительства. За бродяжничество задержано 13 несовершеннолетних. Разыскано 4 уголовных преступников. - На нашем участке №7 находится 68 благоустроенных домов, которые мы должны обойти до декабря текущего года. В основном, на нашем административном участке совершаются преступления по краже имущества. С начала 2016 года совершено всего 58 преступлений, из них раскрыто 48, - сообщил участковый инспектор Жаслан МЕРГАЛИЕВ. - Кроме того, при выявлении владельцев съемных квартир, данные направляются в управление государственных доходов для уточнения, имеется ли у них патент на сдачу квартир.