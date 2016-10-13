В Астане ежегодно проходит открытый чемпионат по восточному танцу «Liga the best». В нем принимают участия танцоры из разных городов. Коллектив школы восточного танца «Эшта» из Уральска выиграл на конкурсе 30 медалей. - Наша школа ежегодно принимает участие в конкурсе восточных танцев. Уже третий год подряд мы привозим из Астаны много наград. В школе учатся 50 человек от 5 до 57 лет. В этом году на конкурс ездили 15 участников из нашей школы. Наша копилка пополнилась 30 медалями. Мы выиграли 8 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. Все судьи единогласно ставили наших ребят в призовую тройку. Было приятно, что президент лиги профессионалов восточного танца Елена РАМАЗАНОВА отметила нас как мощный коллектив и похвалила нас за наш труд, - сообщила руководитель школы Олеся СИНЕЛЬНИКОВА. В конкурсе принимали участие звезды из Москвы, Перми, Украины. Соревнования проходили в различных номинациях: классический арабский танец, египетский фольклор, танцы Персидского залива и другие. Фаворитом конкурса стала одна из учениц школы - Алина ШАНДЫБАЕВА. Президент лиги профессионалов восточного танца Елена РАМАЗАНОВА подарила участнице сертификат на обучение в Москве и пригласила Алину представлять Казахстан на чемпионате восточного танца в Москве, который пройдет в мае 2017 года.