Тело женщины в кустах на Арбате обнаружили бомжи. Как выяснилось, местный участковый знаком с погибшей. Он опознал труп - ею оказалась 43-летняя бездомная. - Погибшая - уроженка поселка Озерное. Семьи у нее нет. Недавно ее мама приезжала и забрала ее, но она, видимо, в очередной раз от нее сбежала. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, - пояснил участковый инспектор. Сейчас на месте ЧП работают криминалисты.