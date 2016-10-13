Отец пострадавшего рассказал, что военрук до сих пор не принес извинений ни ребенку, ни родителям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 7844700d-0bd5-48e0-8902-a7e85107f7ec ЧП произошло вечером, 4 октября, в селе Караоба Казталовского района ЗКО. По словам отца 15-летнего школьника Олжаса СУНДЕТОВА, в тот момент, когда сына избили, его не было в селе. - В тот день Едил играл в мяч на улице, когда вернулся домой, нам с мамой ничего не говорил. Потом сказал, что его просто задели, а на самом деле сына, оказывается, пинали. После случившегося военрук даже домой не привез, он пришел сам. Когда Едил был уже дома, мы сразу стали звонить местным врачам, но никто телефон не брал. Ночью сына отвезли в районную больницу. В ЦРБ Едиля лечили неделю, но улучшений не было, и я забрал его оттуда и привез в город. Сын до последнего не говорил, что его избили, всегда повторял, что просто задели во время игры в футбол, - сообщил отец избитого школьника Олжас СУНДЕТОВ. В Уральске консилиум решил сразу оперировать подростка. - Прошло уже девять дней со дня случившегося, однако, ни военрук, ни кто-либо другой из школы к нам не приходили, чтобы попросить прощения. Я неделю ждал, что он (военрук - прим. автора) придет, и как мужчина извинится, и мы тогда, возможно бы, сами решили конфликт, но никто не приходил и даже не звонил. Мы уже написали заявление в полицию. Сейчас я надеюсь только на справедливость, - отметил Олжас СУНДЕТОВ. Стоит отметить, что военруком в Караобинской школе работает 25-летний парень, который стал зачинщиком конфликта и избил школьника. Кроме того, сейчас выясняется причастность к драке еще и учителя истории, который также присутствовал на стадионе во время инцидента. Напомним, 4 октября в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 15-летнего школьника, которого доставили в детскую областную больницу с диагнозом - размозжение яичка. Сейчас мальчика уже прооперировали. Однако учитель до сих пор работает в школе. Фото Медета МЕДРЕСОВА