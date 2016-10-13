Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении сельского хозяйства ЗКО, праздничные мероприятия начнутся с ярмарки, которая откроется завтра, 14 октября, на улице Ихсанова. В здании "Нур Отана" с 10.30 до 12.30 будет организован концерт, где работников сельского хозяйства поздравит и наградит грамотами аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Как стало известно, самое интересное пройдет во второй половине дня в поселке Трекино Зеленовского района. Там пройдет выставка породистых животных и сельхозтехники, состязания по национальным видам спорта, а главное - гонки на двуколках.