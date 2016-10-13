Кроме военрука заявление по собственному желанию подал и учитель истории, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Со слов руководителя управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВОЙ, комиссия облОО уже выезжала в село. - После инцидента учитель истории и военрук подали заявления на увольнение по собственному желанию. Сейчас их заявления уже подписаны, и они уволились, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА. Напомним, 4 октября, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол. Кроме того, при избиении присутствовал учитель истории, причастность которого сейчас выясняется. После подростка доставили в областную детскую больницу с диагнозом - размозжение яичка. Родители уже написали заявление в полицию.