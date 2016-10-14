Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Отец избитого школьника Олжас Сундетов Отец избитого школьника Олжас Сундетов Как сообщили в полиции, 4 октября 25-летний учитель начальной военной подготовки школы-гимназии поселка Караоба нанес удар ногой в область паха несовершеннолетнему ученику 2001 года рождения. - По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего ученика гимназии в отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье 106 части 1 УК РК. Ведется расследование, - рассказали в пресс-службе ДВД. Между тем, если вина учителя будет доказана, то санкцией данной статьи ему грозит до 7 лет лишения свободы. Напомним, 4 октября, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол. Кроме того, при избиении присутствовал учитель истории, причастность которого сейчас выясняется. После подростка доставили в областную детскую больницу с диагнозом - размозжение яичка. Родители уже написали заявление в полицию. Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились.   