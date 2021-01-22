Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в области была раскрыта деятельность незарегистрированного религиозного объединения. – На момент визита полицейских в доме находилось свыше 15 взрослых и несколько детей. Все присутствовавшие дружно распевали религиозные песни. В выходные дни количество желающих принять участие в групповых песнопениях увеличивается вдвое. У задержанных, были изъяты информационные листовки и брошюры. С «прихожанами» были проведены профилактические беседы. Как оказалось, это религиозное сообщество впервые попало в поле зрения управления по борьбе с экстремизмом еще в 2019 году. В этом году «паства» собиралась в частном доме по месту проживания своего лидера, - сообщили в полиции. Так, за создание и руководство объединением к ответственности по статье 489 КоАП РК "Нарушение законодательства РК об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельностипривлечены двое мужчин 33 и 35 лет. Каждый из них оштрафован на 145 тысяч тенге. Оба правонарушителя являются приверженцами незарегистрированного религиозного объединения протестантского толка.