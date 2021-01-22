Сегодня, 22 января, в здании ТРЦ City Center собрались десятки рестораторов города Уральск. Все они возмущены ограничительными мерами, которые прописаны в последнем постановлении главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева, которое вступает в силу с 25 января. – Почему именно в ЗКО вводятся такие ограничения? Как нам работать? Как объяснить своим работникам, что нам нечем платить им зарплату? Например, вчера у нас был первый день открытия кинотеатра, мы закупили фильмы, организовали соблюдение всех ограничительных мер, создали удобства, вызвали работников, которые где-то подрабатывали. Именно в этот день выходит новое постановление, согласно которому с 25 января кинотеатры должны закрыться. Почему ограничивают наши права? У нас работали 300 человек, комплекс из пяти этажей на грани банкротства. Сейчас работает всего один этаж и тот вынужден закрыться с понедельника. Мы несем миллионные убытки, - возмущается представитель РЦ "Галактика" Елена Ященко. К слову, изменения коснулись и работы ресторанов. Если до 25 января им разрешено было работать до 23.00, то с понедельника это время ограничивается до 20.00. Рестораторы утверждают, что с таким графиком они будут работать только в убыток. – Нам не выгодно работать до 20.00, в 19.30 мы вынуждены выпроваживать наших гостей. Ни о какой прибыли здесь нет и речи, мы работаем в минус. С понедельника вынуждены закрыться при таких условиях. Все большие топовые рестораны, а их около 50, прекратят свою деятельность. Мы хотим достучаться до наших властей, чтобы они нас услышали. Мы просто хотим трудиться, дайте нам работать хотя бы до 23.00, - отметил директор комплекса Siberia Азамат Аймурзин. Рестораторы отмечают, что в отличие от общественного транспорта, в их заведениях строго соблюдаются все ограничительные меры. – В нашем государстве лоббируются интересы представителей крупного бизнеса, таких как авиакомпании, здравоохранение, рынки и так далее. Малый и средний бизнес вынужден выживать, нас уничтожают и душат. Хотя в наших заведениях строго соблюдаются ограничительные меры, персонал работает в перчатках, в масках, установлены санитайзеры, соблюдается дистанция, проводится дезобработка. В самолетах летают по 200 человек, а в ресторанах за одним столом сидят по четыре. Почему идет такое ущемление малого и среднего бизнеса? У меня до марта работали 50 человек, сейчас - 20, пришлось сокращать людей, у всех есть семьи, кредиты. Кроме этого, мы вынуждены оплачивать коммунальные услуги, - говорит представитель ресторана "Генацвале". Бывшая сотрудница РЦ "Галактика" Индира Сатаева говорит, что около двух тысяч людей, которые остались без работы из-за пандемии, готовы выйти на площадь и требовать пересмотра ограничительных мер. – Я 18 лет проработала в РЦ "Галактика", вот уже год как попала под сокращение. Мы остались без работы не по вине предпринимателей. Нам помочь ничем не могут, потому что у наших работодателей связаны руки. Государство не в состоянии дать мне работу, заплатить пособие. Мы, сокращенные работники, осенью готовы были выйти на забастовку. Тогда нам разрешили работать, мы частично вернулись на рабочие места. Сейчас мы снова готовы выйти на площадь, требовать соблюдение наших прав у государства. Решите проблемы предпринимателей, дайте им работать. Помогая им, вы поможете нам. Нам уже есть нечего, мы потратили все свои запасы, находимся в отчаянии, - заключила Индира Сатаева. В региональной палате предпринимателей сообщили, что в курсе этой проблемы и нынешнего положения рестораторов. – Неоднократно на базе палаты предпринимателей ЗКО проводились онлайн-встречи владельцев банкетных залов и ресторанов с руководством департамента санитарно-эпидемиологического контроля, где мы просили оказать содействие бизнесу и дать возможность зарабатывать, - сообщили в пресс-службе региональной палате предпринимателей ЗКО. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО отметили, что решения об условиях работы тех или иных субъектов предпринимательства принимаются на основании постановления главного санврача РК Ерлана Киясова. – Существуют специальные критерии ограничения работы социально-экономических объектов. Так, при нахождении региона в "красной" зоне кинотеатрам вовсе запрещается работать. Если область находится в "желтой" зоне, то разрешается работать с 20% заполняемостью залов, если в "зеленой" зоне - то с заполняемостью не более 30%. Бильярдным, компьютерным клубам и боулин-клубам и вовсе не разрешается работать. Сейчас наша область находится в "красной" зоне, и в таких условиях ресторанам разрешается работать с 9.00 до 20.00 при заполняемости до 50%, но не более 30 мест. Все эти нормы прописаны в постановлении №68 главного санитарного врача РК Ерлана Киясова от 25 декабря 2020 года, - сообщили в ведомстве.