Мемориальный комплекс планируют отдать в доверительное управление без права выкупа, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске на торги выставили старое кладбище На сайте электронной торговой площадки на торги выставили мемориальный комплекс в районе Нефтебазы по улице Конкина. Это старое кладбище с площадью 12 га. Целевое назначение - для обслуживания мемориального комплекса. Кладбище планируют передать в доверительное управление без права выкупа. Торги планируется провести 5 февраля. Гарантийный взнос для участия в торгах составляет чуть более 10 млн тенге. Руководитель отдела финансов акимата г. Уральск Ербол Шукургалиев сообщил, что кладбище хотят отдать в доверительное управление, чтобы навести на нем порядок. - Это кладбище расположено в районе Нефтебазы. Там христианские и мусульманские могилы. Захоронений там уже давно не ведется, никто за ним не ухаживает: оно зарастает травой, там разбросаны ветки. Вот мы подумали, что, может быть, найдется меценат, который уберет мусор на кладбище, сделает лавочки - одним словом, облагородит его, - говорит Ербол Шукургалиев. По его словам, в обязанности того, кто возьмет в доверительное управление кладбище, будет входить уборка. - Сразу хочу отметить, что мы передаем кладбище в доверительное управление, но без права выкупа. Гарантийный взнос составит около 10 миллионов тенге. Доход в данном случае для предпринимателя не предусмотрен, - отметил Ербол Шукургалиев.   В Уральске на торги выставили старое кладбище В Уральске на торги выставили старое кладбище Фото с сайта gosreestr.kz Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.