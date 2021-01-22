Иллюстративное фото с сайта misanek.ru Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в ночь на 17 января неизвестный мужчина, проникнув в дом через окно, избил кочергой супружескую пару пенсионеров. - Он нанес телесные повреждения 72-летнему инвалиду 2 группы и его супруге инвалиду 1 группы, после чего забрал последние деньги стариков в сумме 20 тысяч тенге и скрылся с места происшествия. Была создана следственно-оперативная группа для раскрытия данного резонансного тяжкого преступления, ориентированы все наряды комплексных сил полиции. И в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 45-летний подозреваемый. Денежные средства подозреваемый успел потратить на свои нужды, - рассказали в полиции. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК «Разбой». Подозреваемый водворен в ИВС г.Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.