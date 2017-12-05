иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, задержанный проникал в квартиры путем подбора ключа и похищал оттуда ювелирные украшения и деньги. - В октябре он проник в одну из квартир по улице Ларина, откуда похитил бижутерию и 55 тысяч тенге, а в ноябре - в квартиру в поселке Зачаганск, где ему удалось украсть ювелирные изделия из золота и серебра, а также 30 тысяч тенге, - пояснили в ДВД ЗКО. В отношении задержанного ведётся досудебное расследование по статье 188 УК РК - "Кража" по 5 эпизодам. Нужно отметить, что задержанный является уроженцем Атырауской области, в настоящее время проверяется его причастность к аналогичным видам преступления.